El campus d'Igualada de la UdL aposta per l'enginyeria, la tecnologia i la salut

El president Puigdemont ha encapçalat l’acte de presentació d’aquest projecte estratègic universitari

El campus d’Igualada

Ampliació de les instal·lacions



Pel que fa a noves infraestructures, l'Ajuntament d'Igualada i la UdL ja treballen plegats per ampliar les instal·lacions universitàries a la ciutat, actualment ubicades a la zona residencial del Pla de la Massa. A l'illa de cases on hi havia l'antic hospital, al Passeig Verdaguer, s'aixecaran un nou edifici docent i una residència per a estudiants universitaris. L'objectiu és concentrar al Pla de la Massa els estudis d'enginyeria, on hi ha els laboratoris i la planta pilot, i aplegar al Passeig Verdaguer, al voltant de l'Hospital de simulació 4D Health, els estudis relacionats amb la salut.

L'àmbit de l'enginyeria i de la tecnologia, d'una banda, i el de la salut, de l'altra, són els pilars del futur Campus Universitari d'Igualada-Universitat de Lleida (UdL). Es tracta d'un projecte estratègic que ha estat presentat aquest divendres a la capital de l'Anoia en un acte encapçalat pel president de la Generalitat,; el rector de la UdL,; l'alcalde d'Igualada,; el Secretari d'Universitats i Recerca,; el president del Consell Social de la UdL,; i la delegada del Govern a la Catalunya Central,. Els han acompanyat diverses autoritats locals i representants del teixit empresarial i educatiu de la capital de l'Anoia.Aquest projecte, impulsat pel consistori igualadí, amb el suport de la Generalitat i la UdL, reagruparà en dos fases (una de transició fins al 2020 i una posterior de consolidació els anys següents), tot ampliant instal·lacions i sumant nous títols oficials i de formació contínua.Carles Puigdemont ha subratllat que el municipi "s'ha guanyat amb rotunditat i mèrit ser una ciutat universitària, perquè a més d'equipament i d'oferta, té ànima universitària". El president de la Generalitat ha qualificat el dia d'avui d'"històric" per a la ciutat, però també per a tota Catalunya, perquè aquest projecte està pensat "en clau del que fan els Estats del futur, no pensar en la generació actual, sinó pensar en les futures generacions", afegint que "ens sentim també orgullosos de servir a les generacions futures un model de país que té com a locomotora del seu dinamisme aquest node de titulació de progrés”.De la seua banda, Roberto Fernández ha destacat que "avui la Universitat de Lleida se sent més potent, més confiada en sí mateixa, més servidora del país i se sent també part del destí d'Igualada i de tota la comarca de l'Anoia".El rector de la UdL ha recordat que "les universitats catalanes juguen i han de jugar un paper transcendental, ja que permeten un major desenvolupament harmònic del país, tant en el àmbit territorial com en el social”.Entre els projectes del campus d'Igualada, el més immediat serà la incorporació del–primer en una universitat pública catalana a impartir-se en modalitat dual des de primer curs-, el curs 2018-2019; del, i la transformació del grau d'Enginyeria Organització Industrial en el d'Enginyeria de l'Organització, Logística i Gestió Industrial. Se sumaran als actuals estudis oficials (grau en Infermeria UdL, grau en Enginyeria Química UPC, doble grau en Nutrició Humana i Dietètica i Fisioteràpia UdL i màster en Enginyeria del Cuir UPC). A més, s'estan ultimant 4 postgraus en formació contínua adreçats a professionals per implantar també al 2018-2019. En cursos posteriors, la UdL preveu posar en marxa dobles titulacions amb centres d’educació superior europeus. Amb la nova oferta d’estudis es calcula que es passi dels prop de 400 estudiants actuals a superar el miler.