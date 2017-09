Destrossen la barrera d’un pas a nivell a Grenyana

A la línia de la Pobla, tot i que no va afectar els trens || La Urbana va tallar el pas per aquest camí entre la partida i el polígon

Una de les barreres del pas a nivell del ferrocarril Lleida-la Pobla que hi ha en un camí al costat de la partida de Grenyana –l’únic que queda a Lleida ciutat– va aparèixer ahir a mitja tarda caiguda, després d’haver estat envestida, presumiblement, per un vehicle. Va ser el maquinista d’un tren qui va donar l’avís a la sala de control de Ferrocarrils de la Generalitat, que va enviar operaris de manteniment a resoldre la incidència. També la Guàrdia Urbana va rebre un avís cap a les 17.30 hores i va decidir tallar el pas pel camí, que connecta la partida de Grenyana amb el polígon El Segre, per falta de seguretat, ja que els semàfors no funcionaven bé i s’havien quedat en roig. Fonts de Ferrocarrils van confirmar que la barrera va quedar reparada poc després i la Urbana va informar que cap a les vuit de la tarda va reobrir la circulació per aquest pas a nivell després de comprovar que ja tornava a funcionar amb normalitat. Els trens no es van veure afectats per la incidència.

Tant Ferrocarrils com la Urbana no van poder precisar la causa de la ruptura de la barrera. Tot sembla indicar que va ser envestida per un vehicle amb massa pressa, encara que també hi ha la possibilitat d’un acte vandàlic.