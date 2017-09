Més de 2.100 vots en els pressupostos participatius

Són l’1,84 per cent de la població major de setze anys || PSC i Ciutadans afirmen estar satisfets i repetiran la iniciativa

El procés participatiu perquè els ciutadans escullin a quins projectes destinar un milió d’euros del pressupost de la Paeria d’aquest any va finalitzar ahir amb 2.135 vots. Del total, 938 persones van votar a través d’internet (el 44%) i 1.197 ho van fer presencialment (56%), va detallar el tinent d’alcalde Joan Gómez. El resultat de l’escrutini es farà públic dilluns. Els ciutadans van haver d’elegir entre 104 propostes de les 165 que van presentar entitats i particulars. Tant Gómez com la portaveu de Ciutadans, Ángeles Ribes, van mostrar satisfacció pel desenvolupament d’aquesta iniciativa i la resposta ciutadana, i es van mostrar confiats a repetir-la l’any que ve.

“Ha arribat per quedar-se”, van assenyalar, i els dos van destacar la tasca dels tècnics municipals.

Per la seua part, l’associació de veïns Turó de Gardeny va mostrar ahir “disconformitat” amb la gestió del procés participatiu. Gómez va dir que va ser un procés “garantit al 100%”. La Paeria va destacar que en la votació va participar l’1,84 per cent de la població (major de setze anys), percentatge superior al de les primeres edicions de pressupostos participatius d’altres municipis com Manresa (0,66%), Madrid (0,84%), València (0,88%), Saragossa (1,07%), Palma (1,50%) i Cornellà (1,61%). En canvi, va ser superior a Girona (2,22%) i Sabadell (3,42%).