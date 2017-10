Trenta-quatre centres de Lleida creen una xarxa per fomentar la innovació educativa

Desenvolupen el model d’aprenentatge per competències amb l’assessorament d’experts universitaris || Integra el projecte de l’Escola Nova 21 i un altre que ja tenia en marxa la conselleria d’Ensenyament

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Un total de 34 centres de Primària i Secundària de Lleida han creat una xarxa de col·laboració per impulsar el nou model d’aprenentatge per competències bàsiques. Uns vuitanta professionals d’aquests centres van fer divendres una reunió per compartir les seues experiències. Francesc Blanch, cap de serveis educatius i formació permanent d’Ensenyament a Lleida, va indicar que aquesta xarxa de centres constitueix una avantguarda de la innovació educativa. “És un laboratori de pràctiques de models innovadors en ensenyament competencial amb un esforç compartit”, va assenyalar.Blanch va explicar que aquesta xarxa s’ha creat a partir de la confluència del projecte d’Escola Nova