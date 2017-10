Concentracions i ofrenes florals davant dels llocs de votació de l'1-O

REDACCIÓ Actualitzada 03/10/2017 a les 13:11

Centenars de persones s’han concentrat aquest migdia en punts de votació del referèndum del passat diumenge, 1 d’octubre, com a mostra de rebuig a la repressió policial.



S’han produït ofrenes florals en llocs on van tenir lloc càrregues policials, com el CAP de Cappont de Lleida, l’institut de la Caparrella o el centre cívic de la Mariola, entre d’altres.



D'altra banda, la plaça Ricard Viñes de Lleida acull una manifestació de centenars de persones, també en protesta per la repressió policial.



Ampliarem la informació