El TSJC demana informes sobre la coordinació policial i els incidents de l'1-O

EFE Actualitzada 03/10/2017 a les 17:12

© EOI, Lleida / Lleonard Delshams

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha requerit Diego Pérez de los Cobos, càrrec del Ministeri d’Interior que comandava el dispositiu per impedir l’1-O, un informe sobre el seu "pla de coordinació", detallant la comesa de cada cos policial, i sobre els "incidents".



En un auto, la magistrada del TSJC Mercedes Armas, que investiga la querella contra el Govern per convocar el referèndum, demana a De los Cobos que li detalli, "com més aviat millor", les comeses de Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil respecte a la seua ordre d’impedir l’1-O, el seu grau de compliment, les seues incidències i el seu resultat.