Pluja de propostes de mediació

Colau i la Diputació de Barcelona fan una crida a Europa mentre que PP i PSOE rebutgen aquesta possibilitat || Els observadors internacionals de l’1-O proposen Barack Obama i Kofi Annan

Les propostes d’una mediació entre la Generalitat i el Govern central van créixer ahir amb diverses iniciatives i posicionaments públics. Així, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va proposar ahir a una vintena de cònsols de la Unió Europea crear un grup operatiu sota el paraigua de la Comissió Europea per reduir la tensió actual a Catalunya i en què estarien representats experts i administracions.

D’altra banda, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, va enviar una carta als alcaldes de 78 ciutats europees i als presidents de set organismes internacionals per demanar una mediació internacional. En la missiva, assegura que hi ha més de 800 alcaldes catalans que estan patint un “setge judicial i polític” per donar suport a la celebració del referèndum i que una majoria de càrrecs electes i ciutadans confien en la solució política i dialogada al conflicte, “lluny de la repressió i la vulneració de drets fonamentals” que pateix Catalunya per part de l’Estat espanyol.



A la comissió creada pels advocats, s’han afegit els col·legis de politòlegs, farmacèutics i el Barça

Per la seua part, el secretari general de CCOO, Unai Sordo, va dir que és essencial “posar carrils que habilitin escenaris de diàleg i no resignar-se al xoc de trens”. Va destacar que el diàleg és “el camí ineludible si es vol evitar un aprofundiment en un conflicte que és polític, social i institucional”.

Així mateix, l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va apostar “perquè es dialogui, es negociï i s’arribi a un acord”. Ho va fer en el seu xat quan va ser preguntat per la situació actual a Catalunya.

D’altra banda, el cap de l’equip d’observadors internacionals que va supervisar la celebració del referèndum, Daan Everts, va considerar que “hi ha grans personalitats internacionals com l’exsecretari de les Nacions Unides Kofi Annan i l’expresident nord-americà Barack Obama que podrien exercir de mediadors entre Espanya i Catalunya”. Malgrat posar els seus noms sobre la taula, els observadors dubten que aquestes dos personalitats acceptin l’encàrrec per la dificultat per trobar un espai de diàleg. El líder de França Insubmisa, Jean-Luc Mélenchon, també va proposar a l’Assemblea Nacional que fos França la que exerceixi de mediadora.

El president Carles Puigdemont es reunirà avui amb el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (Icab), que ha creat una Comissió per al Diàleg que busca una mediació entre Barcelona i Madrid. A aquesta comissió es van afegir ahir el Col·legi de Farmacèutics de Catalunya, el de politòlegs i el FC Barcelona,club que ahir també va cridar al diàleg (vegeu la pàgina 29).

No obstant, tant PP com PSOE van desestimar ahir la proposta de mediació feta dimecres per Podem. El portaveu i vicepresident del Partit Popular Europeu, Esteban González Pons, va dir que parlar de mediació “havent-hi tants polítics com hi ha a Espanya significaria que no serveix per a res tot l’entramat polític, institucional i democràtic que dóna la Constitució”. El secretari d’Organització del PSOE, José Luis Ábalos, va afirmar que no veu “necessària una mediació, són instruments que s’introdueixen i no ajuden”, i que no es donen les condicions per dialogar “amb algú que s’ha instal·lat en la il·legalitat”. En canvi, Podem va aplaudir l’oferta de Puigdemont.