El PDeCAT demana defensar “el dret a ser lliure” i ERC, accelerar la república

Junqueras crida a defensar la democràcia davant de l’“autoritarisme” de Madrid || El lehendakari veu “desproporcionada” l’acció de Rajoy i dóna suport al Govern

Riera va lamentar que la declaració d’independència no es fes efectiva el 10 d’octubre passat i va alertar que ara “anem a contrarellotge”. En aquest sentit, va assegurar que el que vol la majoria de la gent és que es faci ja la República i que aquesta és també la nostra proposta i insistència.

Així mateix, també va assenyalar que amb l’aplicació del 155 el Govern de Mariano Rajoy demostra que no té cap “voluntat de diàleg” amb la Generalitat i que “només” aposta per la “repressió” per resoldre el conflicte català. Per això, el diputat va fer una crida a la unitat de les forces polítiques, socials i sindicals per defensar les institucions catalanes.



Rovira, d’ERC, confia que la Junta de Portaveus del Parlament defineixi el paper de la Cambra

La secretària general d’ERC, Marta Rovira, va fer una crida ahir al Parlament a “accelerar” en la construcció de la República catalana després de qualificar de “cop d’Estat” l’aplicació del 155. Sobre això, Rovira va assenyalar que la República és l’única mesura per a “tornar als ciutadans les institucions i protegir els seus drets”. En aquest sentit, va apressar el Parlament a avançar en la construcció de la República catalana “sense més dilació” i es va mostrar confiada que la reunió de la Junta de Portaveus de demà definirà el paper de la cambra catalana “en la protecció dels ciutadans i les institucions d’aquest país”. Per la seua part, el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, va fer una crida a participar en la manifestació d’ahir per defensar la democràcia davant del “totalitarisme” que veu en el Govern de Mariano Rajoy. Per la seua part, el diputat d’ERC al Congrés Gabriel Rufián va cridar a conformar un “Govern de concentració” davant del “front colpista de PPSOECs”.

Per la seua part, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, va assegurar que aplicar el 155 és una “vergonya democràtica en tots els sentits” i va dir que la societat catalana combatrà i defensarà les institucions. “Cap president espanyol ni article 155 ni ningú podrà substituir les nostres institucions democràtiques i el nostre dret a ser lliures”, va recordar. El portaveu del partit al Senat, Josep Cleries, va dir que s’està “suspenent la democratica de Catalunya”. D’altra banda, el lehendakari, Iñigo Urkullu, va assenyalar a través de Twitter que la mesura adoptada per Govern del PP és “desproporcionada” i va mostrar el seu suport al Govern català per “buscar un futur constructiu”.

La CUP apressa a la independència i creu que “anem contra rellotge”

El diputat de la CUP al Parlament Carles Riera va demanar ahir al Govern de la Generalitat que “estigui a l’altura” de la mobilització ciutadana i declari de manera “imminent” la República i la independència de Catalunya. Així, Riera va remarcar que aquesta és la millor manera que el país pugui recuperar la democràcia després que el Govern espanyol hagi decidit activar l’article 155 de la Constitució per intervenir l’autonomia.