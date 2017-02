El sector porcí preveu que els preus segueixin a l’alça aquest semestre

JARC estima que el 2016 va tancar en positiu gràcies a les exportacions, sobretot a la Xina || Confia que el sector obri nous mercats com l’indi o el mexicà

El sector porcí català preveu una primera meitat d’aquest any amb preus per sobre de costos de producció, una situació molt diferent de la viscuda a començaments del 2016, segons va explicar ahir el responsable de porcí de JARC-COAG, Jaume Bernis.D’aquesta manera, davant unes pèrdues patides pels productors a començaments del 2016 d’entre 20 i 22 euros per porc, ara s’ha arribat a uns guanys d’uns 6,6 euros per animal, sobretot, segons va explicar Bernis, per un preu del pinso baix, com va valorar Unió de Pagesos un mes enrere, i per l’augment de les exportacions sobretot a països com