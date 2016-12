Mollerussa habilitarà en dos mesos un pis per a emergències familiars

Destinarà 18.396 euros a remodelar un immoble al grup Jaume d’Urgell

L’ajuntament de Mollerussa destinarà 18.396 euros a remodelar un habitatge de propietat municipal, ubicat al grup Jaume d’Urgell, per destinar-lo a urgències familiars. Segons va explicar l’alcalde, Marc Solsona, aquesta llar no s’inclourà a la borsa d’habitatges socials, sinó que es reservarà exclusivament per a casos en què s’hagi d’actuar de forma urgent davant de situacions com per exemple que una família es trobi sense llar. La remodelació de l’habitatge s’ha adjudicat a l’empresa Franjobal SL de Mollerussa i es durà a terme en un termini de 2 mesos. Per tal de realitzar aquesta obra es va fer una modificació de