El jutge fixarà una elevada fiança per al pare de la Nadia per l'estafa

Fernando Blanco es troba en presó provisional des del 9 de desembre || El magistrat sol·licita als mitjans tota la informació que s’hagi publicat sobre la família

El magistrat del jutjat d’Instrucció número 1 de la Seu d’Urgell fixarà en els propers dies una elevada fiança per al pare de la nena de Fígols Nadia Nerea, acusat d’utilitzar la petita per estafar suposadament amb els donatius que aconseguia perquè fos tractada d’una malaltia. Segons han apuntat a aquest diari fonts judicials, la fiança s’establirà en proporció amb el volum econòmic del presumpte frau. Els Mossos d’Esquadra calculen que els pares de la Nadia Nerea van aconseguir gairebé un milió d’euros amb donatius perquè la nena fos tractada (vegeu el desglossament). Per determinar el volum del frau, a