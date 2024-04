Guàrdia Civil i Mossos escorcollen una constructora a Lleida per un suposat cas de corrupció

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Guàrdia Civil i Mossos d’Esquadra han realitzat aquest dimecres un escorcoll a la seu a Lleida de la constructora Benito Arnó e Hijos per un suposat cas de corrupció, segons han avançat diferents mitjans i ha pogut confirmar SEGRE. Segons fonts solvents, el registre estaria vinculat amb la investigació d’una de les peces separades del cas '3%' per presumpte finançament irregular de Convergència, la dedicada a l’empresa de transport sanitari Ambulàncies Egara. El fiscal d’Anticorrupció de l’Audiència Nacional hauria estat present en el registre a Lleida, on no s’hauria produït cap detenció.

Guàrdia Civil i Mossos d’Esquadra van efectuar el març de l’any passat un registre en diferents seus d’Ambulàncies Egara, entre elles la de Lleida, que està ubicada en un solar propietat d’una altra constructora. En aquell registre, els agents es van emportar documentació diversa sobre operacions sospitoses

Ampliarem la informació