Fotos: així són els pisos de la nova seu del Col·legi de Metges de Lleida

La nova seu compta amb 4.000 metres quadrats distribuïts en 1.800 ocupats per 36 apartaments de 30 metres quadrats, uns altres 1.300 de destinats a la seu col·legial, i 1.100 per a altres usos, com el pàrquing.

Els 36 habitatges, totalment moblats i equipats, ofereixen un espai de 30 metres quadrats, cada un amb un llit doble. Quatre estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, i hi ha la possibilitat de reservar-los amb plaça de pàrquing. Els pisos, propietat de Mutual Médica, costaran uns 700 euros al mes.

La seu disposa d’un espai de recepció i atenció als col·legiats, despatxos, sales de juntes i presentacions, a més d’una zona social i de restauració batejada com el "Casal del Metge". Així mateix, compta amb una sala de formació polivalent amb aforament per a 100 persones, finançada per la Diputació. "Serà intercol·legial, per a persones de les 12 professions sanitàries," va explicar Mur.