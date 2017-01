El jutge investiga els pares de la Nadia al trobar a casa fotografies pornogràfiques de la nena

Els Mossos van trobar imatges amb “contingut sexual” que suposen per al magistrat “clars indicis” dels delictes de provocació i explotació sexual || Cridats tots dos a declarar divendres a la Seu d’Urgell

Els Mossos han trobat fotos pornogràfiques de la Nadia en un llapis de memòria a la casa de Fígols i Alinyà dels seus pares, investigats fins ara per un delicte d’estafa per recaptar 918.000 euros amb el fals pretext de la necessitat d’operar la filla, que pateix tricotiodistròfia però de caràcter lleu. “No són fotos quotidianes que uns pares poden fer als seus fills; hi ha un contingut sexual evident”, van explicar a aquest diari fonts properes a la investigació. Pel que sembla, la nena surt nua i en alguna apareixeria fins i tot la mare. El jutge de la