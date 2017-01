Ferit greu un home a Tornabous al rebre un tret

Els Mossos d'Esquadra busquen als autors

Els Mossos d'Esquadra busquen a l'autor o autors que aquest matí haurien disparat a un home a Tornabous i que ha resultat ferit de grave. L'home es trobava acompanyat d'altres persones en un habitatge del carrer Espígol de la població. A les 11 del matí s'ha rebut l'avís i quan els Mossos i els serveis sanitaris han arribat a la casa han trobat la víctima malferida. La policia ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies del succés però de moment no hi ha cap detingut.

El primer que s'ha fet és interrogar els testimonis. Tant el ferit com les persones que l'acompanyaven són d'origen estranger.