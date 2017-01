Ferit de gravetat un jove de Tornabous al rebre un tret al cap dins del seu domicili

El succés es va produir ahir al matí al carrer Espígol i la víctima va ser evacuada a l’hospital Arnau de Vilanova || Els Mossos buscaven dos persones i a última hora no havia transcendit cap detenció

Un jove de Tornabous d’uns 20 anys va resultar ferit de caràcter greu, segons la primera valoració, ahir al matí després que li disparessin un tret al cap amb una pistola. El succés es va produir entre les 10.00 i les 11.00 hores a casa de la víctima, al número 27 del carrer Espígol d’aquesta localitat de l’Urgell. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 11.01 hores i fins al lloc van acudir diverses patrulles així com dos ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques, que després d’atendre la víctima in situ per estabilitzar-la la van evacuar en estat greu a