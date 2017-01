Benestar treballa amb la fundació del 'cas Castelldans' encara i només la multa

Li imposa 35.000 euros que l’entitat ha recorregut davant del jutge contenciós

L’expedient sancionador que la Generalitat va obrir a la Fundació Concepció Juvanteny, que no va detectar les gravíssimes violacions a nens acollits pel pederasta de Castelldans, ha acabat amb una multa de 35.000 euros que l’entitat ha recorregut davant del jutge. Malgrat això, la conselleria no deixarà de treballar amb la fundació. El departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha multat amb 35.000 euros la Fundació Concepció Juvanteny, l’entitat privada encarregada del seguiment de menors tutelats per la Generalitat, entre ells els que tenia en acollida el pederasta de Castelldans, David Donet, condemnat a 51 anys de presó per violar