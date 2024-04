Posa gasolina gratis durant sis mesos sense que ningú se n’adoni

detail.info.publicated Redacció

Dawn Thompson, una conductora de Nebraska (Estats Units), va aconseguir aprovisionar-se de benzina gratuïtament durant sis mesos sense que el personal de la gasolinera ho notés, tot i que ara s'enfronta a acusacions de robatori. Com va ser possible? La resposta rau en una targeta de recompenses i un error en l'actualització del sistema informàtic.

Durant el 2022, la gasolinera Pump and Pantry va actualitzar el seu sistema per facilitar els pagaments als seus clients. Com a part d'aquesta actualització, van distribuir targetes de recompenses. Dawn Thompson va ser una de les clientes beneficiades, però un error en l'actualització del software va permetre-li utilitzar la seua targeta de recompenses fins a un total de 510 vegades en sis mesos, de manera que va acumular un estalvi d'aproximadament 28.000 dòlars (uns 26.000 euros).

¿Com va poder Thompson carregar combustible 510 vegades en tan sols 180 dies? Doncs arribant a un acord amb altres conductors, permetent-los utilitzar la seva targeta a canvi de pagaments periòdics. Fins i tot va arribar a vendre la targeta abans que Pump and Pantry corregís l'error. Quan la gasolinera va descobrir-la, Thompson ja havia aconseguit aprovisionar-se de més de 28.000 litres de benzina.

Actualment, està a l'espera de judici i ha hagut de pagar una fiança de 7.500 dòlars.