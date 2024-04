Agricultors de Lleida col·loquen malles a terra en finques de fruiters per estalviar aigua

Agricultors de Lleida han començat a instal·lar malla antigerminant en cultius de fruiters, una espècie de tela que es col·loca sobre el terra i permet estalviar fins un 40% d’aigua, ja que manté la humitat al sòl i, alhora, evita que creixin males herbes. És una mesura que se suma als nombrosos esforços que està fent el sector agrícola, conscient de la necessitat de fer un ús eficient dels recursos disponibles davant d’èpoques de sequera.

Un d’aquests pagesos és Jaume Gardeñes, de Térmens, que ja l’ha instal·lat en sis hectàrees de pereres on té instal·lat el reg per degoteig. En aquesta modalitat la malla és molt més eficient, assegura, encara que també es poden instal·lar en zones on es rega a manta, com encara ho fan la major part de les 70.000 hectàrees del Canal d’Urgell. Gardeñes, responsable del sector de la fruita dolça del sindicat agrari Unió de Pagesos (UP) capta l’aigua del canal auxiliar d’Urgell, que se subministra de la Pallaresa i que ni l’any passat ni aquest ha tingut problemes de cabal. Val a recordar que, fa just un any, la comunitat de regants del Canal d’Urgell va tancar el canal principal per la falta d’aigua al Segre. Va ser una mesura sense precedents en els seus més de cent anys d’història.Gardeñes, que treballa més de 40 hectàrees, una vintena de cereals i l’altra meitat de fruiters, va explicar que va adoptar aquesta mesura fa més de dos anys, ja que les teles s’han de col·locar quan l’arbre no ha crescut. “No soc l’únic que ha adoptat aquesta tècnica, ja que hi ha altres pagesos que també l’han implantat a Alpicat i Alcoletge on també reguen del Canal d’Urgell”, va dir. La inversió és d’uns 50 cèntims per cada metre quadrat de malla com a mínim, segons la qualitat i els gruixos del material. Gardeñes va incidir que és una bona opció si es té en compte que el canvi climàtic generarà èpoques de sequera cada vegada més llargues i caldrà adoptar mesures per controlar la despesa d’aigua. El president del Canal d’Urgell, Amadeu Ros, va indicar que aquesta tècnica encara no està gaire estesa, encara que li consta que s’aplica a la zona regable. Per la seua part, el president del Canal de Pinyana, Ramon Piqué, va assegurar que s’ha estat utilitzant en zones d’horts però no en grans superfícies, ja que es tracta de noves modalitats en tècniques que s’estan adoptant en l’agricultura els últims anys per la falta d’aigua.