El caçador homicida seguia grups ultres i va escriure proclames contra els independentistes

REDACCIÓ Actualitzada 23/01/2017 a les 08:41

Ismael Rodríguez Clemente Facebook

Ismael Rodríguez Clemente, autor confés del doble crim dels agents rurals a Aspa, és seguidor de diversos grups d’ultradreta i defensor de la unitat d’Espanya, fins al punt que ha compartit diversos missatges al seu perfil de Facebook de marcat to antiindependentista.



El jove, de 28 anys i veí de Vacarisses, segueix als calabossos de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Lleida a l’espera de passar aquest dimarts a disposició judicial. Un repàs de la seua pàgina de Facebook mostra Rodríguez com un jove amant de la caça, de les motos i dels toros, a més d’haver compartit algunes pàgines de temàtica ultradretana com Cataluña, tierra española o España unida y solo una bandera.



En aquests espais es comparteixen concentracions ultradretanes i contra actes independentistes. També es demana l’absolució dels catorze acusats dels actes vandàlics de la Blanquerna, el boicot de la delegació de la Generalitat a Madrid durant la Diada del 2013.



En missatges coincidint amb la Diada del 2013, el jove mostra el seu rebuig a la independència amb un to molt dur. “Poso la tele i veig la bandera espanyola cremant”, i continua: “A veure si no cremareu vosaltres, catalanistes de merda.” En un altre missatge, Rodríguez assenyala que el dia de la Diada “és l’únic dia que em penedeixo d’haver nascut a Catalunya. Visca Espanya”.



El jove va declarar davant dels agents, tal com va publicar ahir aquest diari, que va actuar de forma “impulsiva” i que no recorda amb claredat els fets. La seua advocada, Montserrat Torres Massot, va explicar que el seu defensat està “enfonsat i que no comprèn el que ha fet”. “No parava de demanar perdó, a la seua família i a les de les víctimes”, va explicar la lletrada. Torres va afegir que el jove mai havia tingut problemes abans i que “no s’explica la seua acció”. “No sap a quina distància estaven els agents i no sap per què va descarregar l’arma.” Segons l’advocada, una vegada que va disparar, “l’únic que va pensar va ser a córrer”. Ismael Rodríguez va ser arrestat al mateix vedat de caça d’Aspa on va tenir lloc la tragèdia. Els agents rurals es van atansar al jove amb un “bon dia” per fer un control rutinari. Després de cometre el crim, va trucar ell mateix al 112.



El conseller d’Interior, Jordi Jané, va explicar que el detingut estava caçant tords amb una escopeta llarga, del tipus Benelli, de la qual no tenia el permís necessari en vigència, l’E. Els Mossos d’Esquadra continuen investigant els fets, mentre la família del presumpte homicida encara no es creia el que havia passat. “No té excusa, no el defenso”, va afirmar ahir el seu germà.