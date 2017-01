Convoquen un nou tall a l'N-240 aquest diumenge, a l'alçada de Juneda

A les 12 hores, per demanar millores en la seguretat per carretera entre Lleida i Montblanc

L'últim tall convocat per la plataforma 'Prou morts a l'N-240'. Ajuntament de Les Borges Blanques

La plataforma ‘Prou Morts a l’N-240’ ha convocat aquest diumenge 29 de gener un nou tall a la carretera per exigir al Ministeri de Foment, titular de la via, millores en la mobilitat i seguretat en el tram que transcorre entre Lleida i Montblanc.



La protesta tindrà lloc a les 12.00 hores al quilòmetre 74 de l’N-240, a l’altura del municipi de Juneda, a l’enllaç de la via amb la LV-2001, que connecta amb Mollerussa.



Aquest serà el quart tall que duen a terme els convocants, després dels realitzats al quilòmetre 83 de la via, entre Lleida i Juneda; al quilòmetre 71, davant del complex Masia Salat i al quilòmetre 72, a l’altura de la Cooperativa de Juneda.



La proposta de dur a terme talls a la carretera va sorgir arran de la reunió de la plataforma ‘Prou Morts a la N-240’ que es va celebrar d’urgència el passat mes d’octubre, i va ser acordat pels 15 municipis assistents: l’Albi, Arbeca, les Borges Blanques, Castelldans, Cervià, la Floresta, Juneda, la Pobla de Cérvoles, Puiggròs, Vilosell, Vinaixa, Lleida, Artesa de Lleida, Puigverd de Lleida i Torregrossa, a més de la Cambra de Comerç de Lleida. Tots plegats reclamen al Ministeri de Foment la duplicació de la carretera entre les Borges i Lleida, tal com es va comprometre l’estiu passat, i les darreres convocatòries també s’han obert als representants de Fulleda, Tarrés, l’Espluga Calba, els Omellons i el Cogul.