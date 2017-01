El caçador que en va matar dos de rurals va demanar de renovar la seua llicència abans del crim

Va aportar el preceptiu certificat metge psicotècnic que el qualificava com a apte

El caçador que va matar a dos agents rurals dissabte passat va iniciar pocs dies abans del doble crim el procés per renovar la llicència d’armes, en un tràmit en el qual va aportar el preceptiu certificat metge psicotècnic que el qualificava com a apte, han informat Efe fonts properes al cas.

L’autor confés del doble crim, Ismael R.C., roman a presó provisional per haver-ne matat dissabte passat 21 de gener en Aspa a dos agents rurals de quatre trets efectuats amb una escopeta de caça per a la quE no tenia permís d’ús, ja que tenia caducat des de novembre la llicència d’armes tipus I, de caça menor.

Segons les fonts consultades, durant la primera setmana de gener l’acusat va anar a la Inspecció d’Armes, dependent de la Guàrdia Civil, per renovar el permís E, per compaginar-lo amb el que sí que tenia vigent, el D, de caça major.

Per iniciar aquest tràmit administratiu, el caçador va aportar tota la documentació necessària, com la llicència de caça en vigor, expedida per la Generalitat, una pòlissa d’assegurança i el certificat mèdic, amb un informe psicotècnic expedit per un centre oficial homologat per la Generalitat que l’acreditava com a apte.

L’informe psicotècnic que va presentar i que el qualificava com a apte estava elaborat dins del termini establert per a aquest tipus de documents, que caduquen als tres mesos de la seua expedició.

La petició de renovació de la llicència encara estava en fase d’estudi per part de la inspecció d’armes quan es va cometre el doble crim, segons les fonts.

Malgrat que el caçador havia estat denunciat en dos ocasions en els últims anys per infraccions a la llei de caça, tant pel cos d’Agents Rurals -en 2013- com per la Guàrdia Civil -en 2010-, el més probable és que hagués obtingut la renovació de la llicència sense més problemes perquè tenia tota la documentació en regla i ambdós incidents ja havien prescrit.

L’endemà que el caçador matés els dos agents rurals i fos detingut, la Guàrdia Civil es va personar al seu domicili i va decomissar el rifle de la seua propietat associat al seu permís de caça major, en aquest cas vigent. Aquest rifle roman ara en el dipòsit d’armes de la Guàrdia Civil.

Segons les fonts consultades, dos mesos abans que li expirés el permís de caça menor -que caducava a mitjans de novembre de 2016-, la Guàrdia Civil li va remetre al caçador -el setembre passat- un certificat avisant-lo que finalitzava el termini.

Davant de la falta de resposta, la Guàrdia Civil es va posar de nou en contacte amb ell per advertir-lo que si no renovava la llicència hauria de dipositar les armes.

Davant d’aquesta situació, segons les fonts, el caçador va acudir a Inspecció d’Armes, una setmana després que expirés la seua llicència i dins del termini establert per a això, a entregar en el dipòsit una de les seues quatre escopetes i a transferir les altres tres -entre elles la "Benelli" que va utilitzar per matar els agents rurals- a un caçador amic.

Segons sosté el titular del jutjat d’instrucció número 4 de Lleida, que és el que porta el cas, Isamel R.C. va decidir posar l’arma amb què va cometre el crim a nom d’un amic també caçador, i amb llicència en vigor, per no haver d’entregar-la al dipòsit de la Guàrdia Civil.

L’autor del doble crim va anar a caçar dissabte passat a un vedat d’Aspa al costat d’altres caçadors, si bé es va quedar sol disparant en una zona d’oliveres, moment en què se li van atansar dos agents rurals que li van demanar que descarregués l’arma, davant de la qual cosa l’imputat es va tornar i els va disparar dos vegades a cada un, per la qual cosa va haver de recarregar l’escopeta.

Després del tiroteig, es va dirigir on es trobaven els seus companys per explicar-los que havia matat als agents i, mitja hora després, el grup va decidir alertar dels fets mitjançant una trucada al 112.

Arran d’aquest doble crim, els agents rurals que a partir d’ara participin en inspeccions ordinàries de caça aniran armats, amb armilles antibales i en grups de tres, segons una instrucció de la consellería d’Agricultura, vigent de forma transitòria fins acordar definitivament els elements de seguretat del cos.