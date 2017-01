El caçador d'Aspa tenia un quart cartutx a la recambra

Actualitzada 31/01/2017 a les 08:46

L'homicida, Ismael Rodríguez Clemente, dilluns durant la reconstrucció del doble crim a Aspa.

Els Mossos continuen investigant el doble crim d’Aspa. Els investigadors creuen que l’homicida confés, Ismael Rodríguez, portava l’escopeta carregada amb quatre cartutxos, un dels quals a la recambra. És a dir, això encaixaria amb els quatre trets que presentaven els dos agents rurals assassinats, com va avançar aquest diari. Cal recordar que el caçador tampoc no tenia el permís vigent de tipus E, que l’autoritzaria a utilitzar l’escopeta Benelli de calibre 12 amb la qual va matar els dos agents, encara que sí que tenia autorització per utilitzar armes de tipus D (rifle). El jutge que ho investiga afirma que Rodríguez va decidir posar l’arma homicida a nom d’un amic amb llicència en vigor, que ara podria perdre-la.