Rull exigeix a Foment diners per duplicar l’N-240 com a única solució a la sinistralitat

El conseller defensa que si no hi ha plena gratuïtat al peatge de l’AP-2 a camions, el desviament no serà suficient || Manifestacions enfrontades entre partidaris i detractors de la planta de Tracjusa

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va explicar ahir en una reunió amb els alcaldes de les Garrigues que la Generalitat exigeix al ministeri de Foment inversió per ampliar la carretera N-240, incorporant un carril per sentit (duplicitat) entre Lleida i les Borges, com a única solució a la sinistralitat de la via. No obstant, el titular de Territori també va apuntar la necessitat d’aprofitar el tram de l’autopista AP-2 entre Montblanc i les Borges Blanques i buscar com es pot gestionar el transport pesant, plantejant la possible desviació per l’autopista (vegeu SEGRE d’ahir). Rull va afirmar que