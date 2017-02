Sant Guim vol deixar la Segarra i ser de l'Alta Anoia

L’alcalde aposta per passar a la Catalunya Central || Se suma a la reivindicació de Biosca i Torà per passar al Solsonès

L’alcalde de Sant Guim de Freixenet, Francesc Lluch, aposta per deixar la Segarra i unir-se a l’Alta Anoia, projecte que impulsa l’alcalde de Calaf per passar a la Catalunya Central. Segons va explicar ahir Lluch, s’han mantingut diverses reunions amb els alcaldes de la mancomunitat de l’Alta Anoia per impulsar la creació d’aquesta nova comarca. Es tracta d’una vella reivindicació de Sant Guim ja manifestada el 1997 per l’alcalde socialista Antoni Morros, també favorable a passar a l’Anoia. En el mateix sentit es va pronunciar ahir Francesc Lluch, que considera que molts dels serveis ja els rep de l’Anoia, com