Les Borges posarà bandes rugoses i un pas zebra al carrer de l'atropellament mortal

L’ajuntament vol millorar amb caràcter d’urgència el vial després del sinistre de dimecres en el qual va morir un nen de tres anys envestit per un cotxe || La convertirà en una via de sentit únic

L’ajuntament de les Borges Blanques millorarà per la via d’urgència la seguretat del tram del carrer Cavalleria després de l’accident de dimecres a la tarda en el qual va morir un nen de tres anys atropellat per un cotxe, el conductor del qual no el va auxiliar.

Enric Mir va confirmar que “a última hora de la tarda [per ahir] tenim una reunió en la qual ja es plantejaran propostes. La primera passa per habilitar un pas per als vianants i que sigui un carrer de sentit únic”. També s’hi col·locaran bandes rugoses que obliguin els conductors a reduir la velocitat.

L’ajuntament espera els informes tècnics que han sol·licitat per decidir les actuacions concretes que aplicaran. El primer edil ja va anunciar el mateix dimecres la decisió d’adoptar mesures després del sinistre mortal.

El carrer Cavalleria és el vial d’accés a la capital de les Garrigues per la carretera d’Arbeca (C-233) i de Mollerussa (L-200) i és molt freqüentat per les famílies que viuen en un grup d’habitatges dels afores al portar els fills a l’escola.

Val a recordar que l’atropellament es va produir a les 14.50 hores quan el nen s’adreçava al col·legi Joan XXIII acompanyat per la mare i la germana gran. “És un carrer que fa coll d’ampolla i s’estreny al tram on es va produir l’accident. S’ha d’afegir l’existència de certes dificultats urbanístiques perquè hi ha elements, com un transformador elèctric, que són insalvables”, va explicar l’alcalde sobre aquesta via.

Pel que fa a l’únic sentit per als vehicles que tindrà el carrer, Mir va assegurar que “preveiem que la circulació serà del centre del poble a la sortida perquè en direcció contrària hi ha menys visibilitat al ser de pujada”.

Fins ara, aquest tram únicament tenia dos senyals (un per sentit) de prioritat de passada. Diversos veïns van assegurar després de l’atropellament que es tracta d’una zona “molt insegura” perquè és molt transitada i no hi ha cap tipus d’element de protecció per als vianants.

D’altra banda, l’escola Joan XXIII, en la qual estudiava el petit Ilias, va celebrar ahir a la tarda un acte íntim en la seua memòria.

El conductor va explicar als Mossos que no va veure el nen



Els Mossos d’Esquadra segueixen investigant les causes del sinistre en un atestat policial que determinarà si el conductor, que és veí de les Borges, pot tenir algun tipus de responsabilitat penal, ja sigui com a autor d’un delicte contra la seguretat en el trànsit en concurs amb un delicte d’homicidi imprudent o com a autor d’un delicte d’omissió del deure de socors. La investigació ha de determinar a quina velocitat circulava i si va cometre alguna mena d’infracció. El conductor no va auxiliar la víctima encara que minuts després va anar a la comissaria dels Mossos, on va explicar el que havia succeït. Els investigadors li van prendre declaració el mateix dimecres. Va assegurar que no havia vist el petit a l’enlluernar-se amb el sol. Va donar negatiu en les proves d’alcohol i drogues, segons van informar els Mossos. La mare del nen, que va resultar il·lesa, també va ser interrogada per determinar com va ocórrer el sinistre.