Les famílies dels dos agents rurals morts a trets per un caçador l’acusen d’assassinat

Imputen aquest delicte a Ismael Rodríguez Clemente a l’entendre que va actuar amb premeditació i va rematar les víctimes || El jutge interrogarà dilluns com a testimonis els 4 acompanyants de l’homicida

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Les famílies de Xavier Ribes i David Iglesias, els dos agents rurals morts a trets per un caçador a Aspa el passat 21 de gener, s’han personat al jutjat com a acusació contra el caçador homicida, Ismael Rodríguez Clemente, de 28 anys i veí de Vacarisses (Barcelona). Les dos famílies, representades per l’advocat Pau Simarro, imputen assassinat a Rodríguez a l’entendre que va actuar amb premeditació i va rematar les víctimes. També reclamaran a la Generalitat per la inseguretat dels agents, i potser també al Govern central per la concessió de la llicència d’armes a l’homicida (vegeu el desglossament). El