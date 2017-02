Decomissen 576 exemplars de còmics de ‘contraban’ a Torà

Decomís insòlit, el que va efectuar la Guàrdia Civil dimecres de la setmana passada a Torà quan agents procedents de Solsona van inspeccionar un vehicle amb matrícula francesa conduït per un home, de nacionalitat gal·la i de 73 anys, que pretenia introduir sense declarar un total de 576 exemplars de còmics (en francès) ocults sota una manta. El seu valor era de 7.665,13 euros i el conductor va explicar que els havia adquirit en una llibreria situada a Escaldes-Engordany, a Andorra, i que la seua destinació era una llibreria d’Eivissa.

Va ser denunciat per una infracció de contraban per efectuar una expedició comercial sense declarar-la. Concretament, la franquícia per a aquesta classe de producte és de fins a 900 euros per persona i dia (de 450 euros, en el cas dels menors de 15 anys). Els volums van ser dipositats a la duana de la Farga de Moles.

D’altra banda, la Guàrdia Civil també va denunciar a Bellver de Cerdanya un conductor que portava 3.060 paquets de tabac de contraban valorat en un total de 13.950 euros.