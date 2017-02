Les dos entitats es personen per primera vegada en un procediment penal d'aquest tipus

La personació com a acusació popular de lai l(ONC), de, ha estat admesa a tràmit en el procediment obert pel doble crim d'Aspa, en què dos agents rurals van perdre la vida a mans d'Ismael Rodríguez , l'autor confés dels trets.Els presidents i les respectives juntes directives consideren necessària una sentència exemplar i la depuració de responsabilitats “fins a la última conseqüència”, segons un comunicat difós aquest dimecres. La Federació Catalana de Caça i la ONC entenen que cal donar "aquest pas endavant com a mostra de".L'acusat es pot enfrontar a dos delictes d’assassinat, atemptat a l’autoritat i tinença il·lícita d’armes Les dos entitats consideren els fets molt greus donat que el doble crim es va produir aprofitant el culpable una situació de superioritat notòria: els agents estaven indefensos davant l’agressor. L’autor, a més, suposadament va executar als dos treballadors en un despoblat, sense que ningú pogués auxiliar a les víctimes., presidents de la Federació Catalana de Caça i la ONC, respectivament, han aprofitat per fer pública la seva repulsa a aquest comportament i “reconèixer la tasca dels Agents Rurals i cossos de seguretat en la protecció de la fauna i el medi ambient”.De la mateixa manera, han destacat l’inusual d’aquest comportament i el. “La personació - per primera vegada - en un procediment penal como aquest és el nostre reconeixement a les víctimes i a les seves famílies i una mostra de la nostra solidaritat. També expressa consternació per un acte vil que deixa orfes i vídues” han declarat els dos presidents.Les dos entitats han encarregat l’exercici de l’acció popular a l’advocat, reconegut expert en la matèria.Finalment, han remarcat el seui contra "tots aquells desaprensius que emparats per una llicència de caça taquen la imatge d’un col·lectiu que ha fet de la conservació i el respecte els seus valors principals".