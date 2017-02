Fiscalia investiga l’exdirectora del col·legi de Vielha al ser cessada

Denúncia del departament d’Ensenyament per presumpte delicte d’apropiació indeguda || Certifiquen que els fets no afecten la dinàmica ordinària del centre

La Fiscalia de Lleida ha obert diligències per investigar l’exdirectora de l’escola d’Infantil i Primària Garona de Vielha per un presumpte delicte d’apropiació indeguda arran d’una denúncia del departament d’Ensenyament. El ministeri públic va rebre la denúncia el passat 8 de febrer i va obrir diligències, que va fer arribar al jutjat de la Seu d’Urgell. Precisament va ser el mateix dia en què el departament també va comunicar la destitució a la directora. Aquesta investigació se suma a la que porta a terme el departament d’Ensenyament per aclarir els fets, després de destituir-la per “irregularitats” en la gestió econòmica