Mor un veí de Vielha al xocar dos cotxes a la polèmica carretera N-230 a Viacamp

La víctima mortal tenia 41 anys i en el sinistre van resultar ferides 4 persones més

Les carreteres de Ponent van registrar aquest dilluns diversos incidents per l’operació tornada de Setmana Santa. El succés més greu va ser l’accident que es va produir a l’N-230 al seu pas per la Ribagorça aragonesa, en el qual va morir un veí de Vielha de 41 anys. També hi va haver retencions de fins a dotze quilòmetres a l’autovia A-2 al seu pas per l’Urgell. Una col·lisió frontal que va obligar a tallar durant dos hores aquest dilluns al matí la carretera N-230 al seu pas per Viacamp (Ribagorça aragonesa), en què va morir un veí de Vielha de 41