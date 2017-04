Moren els dos ocupants d'una motocicleta en un accident a la Vall de Boí

Redacció Actualitzada 18/04/2017 a les 18:35

En el xoc també s'han vist implicats dos turismes

© Els serveis d'emergència al lloc de l'accident, a Erill la Vall.

Els dos ocupants d'una motocicleta han mort aquest dimarts al migdia en un xoc contra dos turismes a la Vall de Boí (Alta Ribagorça), segons ha informat el Servei Català de Trànsit.



L'accident s'ha produït cap a les 14.00 hores a l'altura d'Erill la Vall, al quilòmetre 14,8 de la carretera L-500 on, per causes que s'investiguen, s'hi han vist implicats una motocicleta i dos turismes.



L'accident ha obligat a tallar la via. Fins al lloc s'hi han desplaçat l'helicòpter i dos ambulàncies del SEM, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres dotacions dels Mossos d'Esquadra.