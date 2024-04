La Bodega d'Arbeca tanca després de 36 anys de comerç local

El pròxim 1 de maig abaixarà la persiana La Bodega d’Arbeca després de 36 anys dedicada a la venda de tota mena de comestibles i menjar preparat. La propietària, Montse Balcells, no té relleu generacional i ha optat per tancar-la malgrat que tenia propostes per traspassar el negoci. “Els meus fills tenen altres ocupacions i la botiga és la planta baixa de tot un edifici amb dos habitatges que s’han de rehabilitar. Per això prefereixo vendre tot l’edifici”, assegura. La peculiaritat de La Bodega, situada al centre urbà, és que obre diumenges i festius, de manera que “tothom ha vingut a comprar. El meu horari és de dimarts a diumenge de 9.30 a 14.00 hores, encara que abans de la covid obria a jornada completa. Són moltes hores i després de més de tres dècades al peu del canó em jubilo”, remarca. El tancament d’aquesta botiga d’alimentació posa en relleu la tendència progressiva a tancar establiments a la comarca malgrat que a Arbeca encara queden una quinzena de comerços dedicats a l’alimentació. Segons fonts municipals, “és una llàstima ja que és una botiga a la qual tots els veïns recorríem a l’estar oberta els diumenges i a les festes i era coneguda per tothom. Respectem la seua decisió, encara que ens entristeix”, van remarcar.