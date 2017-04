Intervenen 9.000 euros en tabac de contraban a Civis, a l'Alt Urgell

Actualitzada 21/04/2017 a les 18:18

El material era transportat en una furgoneta per un ciutadà francès

© El tabac comissat a Civis. Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil va intervenir dimecres a Civis (Alt Urgell) tabac de contraban valorat en 9.000 euros que estava sent transportat en una furgoneta conduïda per un ciutadà francès.



Juntament amb la furgoneta, localitzada en un càmping, hi havia un altre vehicle el conductor del qual també ha estat identificat en l’operació, ja que els agents sospiten que els dos homes estan implicats en el contraban, ha informat aquest divendres en un comunicat la Guàrdia Civil.



A l’interior del maleter es van trobar objectes personals de les dos persones i 2.290 paquets de tabac ros de contraban valorat en 9.389 euros.