La Fiscalia es querella contra l’exalcalde de Gimenells per malversació i prevaricació

Arran d’una denúncia de l’actual alcalde contra el seu antecessor entre 2011 i 2014 per cobrar més del que va acordar el ple || Aldavert defensa que va actuar amb transparència i no va cometre cap irregularitat

La Fiscalia de Lleida ha presentat querella per presumptes delictes de malversació continuada de fons públics i prevaricació contra l’exalcalde de Gimenells entre els anys 2011 i 2014, Albert Aldavert (CiU). El ministeri públic considera que Aldavert va cobrar de forma indeguda 27.871 euros durant aquest període, a través d’un salari superior al que havia acordat el ple després de les eleccions municipals; i per l’assistència a plens i altres reunions del consistori, cosa que el fiscal qualifica d’incompatible amb el sou del primer edil. Així mateix, qüestiona la contractació del llavors secretari municipal per un procediment de “màxima urgència”,