Els Reis Mags a Lleida TV

Actualitzada 05/01/2017 a les 09:46

Emet en diferit, a les 21.00, la cavalcada pels carrers de la capital del Segrià

La cavalcada de Lleida, al seu pas per la rambla Ferran. Segre

Lleida TV retransmet aquest dijous en diferit (21.00) l’arribada dels Reis Mags a la capital del Segrià, amb un programa especial de dos hores de durada presentat per Òscar Fernández i Joan Cama. Un equip de quatre càmeres situades a l’encreuament de l’avinguda Blondel i el pont Vell seguirà el pas de la comitiva reial, una festa en la qual participen més de 600 persones amb espectacles itinerants, catorze carrosses, diversos grups d’animació, bandes de música, gegants i armats, i en la qual s’espera la presència de més de 25.000 lleidatans gaudint de la nit més màgica de l’any.



El programa, realitzat per Josep Maria Solé, també atansarà el moment de l’arribada de Ses Majestats al Palau de la Paeria, on l’alcalde, Àngel Ros, els entregarà les claus de la ciutat. Allà podran parlar amb els protagonistes de la desfilada. Aquest és el tercer any que la cadena del Grup SEGRE retransmet la cavalcada dels Reis Mags.