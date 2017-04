© «Al Turó de la Seu es va gestar la història de Catalunya»

J. C.

Aquest andorrà es converteix en guia i investigador del nou programa de recreacions històriques de TV3, ‘El lloc del fets’, que estrena avui el capítol corresponent a Lleida

TV3 estrena avui (23.45) el capítol d’

El lloc dels fets

que transcorre a la Seu Vella de Lleida. Què es trobarà el telespectador?

El lloc dels fets és un programa que recrea, amb actors i figurants, esdeveniments històrics que van canviar la història del país i que van tenir lloc en alguns dels monuments més importants del territori.

A la Seu Vella han tingut lloc esdeveniments històrics de tota índole, en què se centrarà el capítol?

Ens situem al 1214, quan la corona catalanoaragonesa es trobava al límit del col·lapse després de la mort del rei Pere el Catòlic a la batalla de Muret. En aquest capítol narrem l’arribada del nen Jaume, que acabaria convertint-se en el rei més important de la història de Catalunya, i el regnat del qual es va consolidar al Turó de la Seu Vella. També parlem de la lluita entre defensors i detractors de la seua coronació.

Aquest quart capítol del programa comptarà amb actors o figurants de Lleida?

Sí, hi ha participat l’associació de Moros i Cristians de la ciutat. També hem entrevistat Josep Tort, historiador i exdirector del Consorci del Turó de la Seu Vella; i Joan Busqueta, doctor en Història Medieval i especialista en Jaume I.

La Universitat de Cervera també serà protagonista d’una de les entregues del programa. Quin fet de la seua història es narrarà?

El 1748, uns alumnes de la Universitat es van riure de l’aspecte d’uns reclutes, un fet que va desencadenar un conflicte clau en la seua història. Josep M. Llobet, historiador i exdirector de l’Arxiu Comarcal de Cervera; i Joaquim Prats, catedràtic de Didàctica de la Història de la UB, seran alguns dels experts que parlaran de la Universitat de Cervera, gran aposta educativa de Felip V a escala estatal.

Poden servir aquests programes de reclam turístic?

I tant... Aquest és un projecte transmèdia. Ha estat gravat en tecnologia de 360º i es pot visitar el monument a través d’una aplicació per a dispositius mòbils. A més, al final de cada entrega recorrem alguns punts d’interès de la ciutat. A Lleida, per exemple, vam visitar unes vinyes de Raimat i vam passejar pel centre històric. He de dir que la Seu Vella és espectacular.

Hi ha interès a Catalunya per la seua història?

Crec que sí. La cultura en general té un pes molt important, i en aquest sentit TV3 aporta molt. És capaç d’emetre formats documentals en el prime time i que a més funcionin.

Considera que

s’emet massa tard?

Alguns m’ho han comentat, però en aquest sentit ja no hi tinc res a veure. La sort és que evitem el Reial Madrid-Barça.

Actualment fa d’historiador a

El lloc dels fets

, però abans va ser viatger de

Gran Recorregut

(

GR

), un programa que mostrava el territori. Molt aprenentatge de Catalunya?

Sí! M’estic convertint en un guia turístic.