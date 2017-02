El Govern insta la DGA a anul·lar les accions judicials de Sixena

Creu que no pot representar les monges en el conflicte dels murals del MNAC

La Generalitat va presentar la setmana passada una petició de nul·litat al govern d’Aragó (DGA) dels acords del 2013 amb què aquest executiu va obtenir poders per ordenar i autoritzar l’inici de les accions judicials per les pintures murals del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), procedents de la Sala Capitular del monestir de Sixena. El Govern esgrimeix que l’administració no té potestat per representar interessos privats. “La representació per part dels serveis jurídics de la DGA d’una entitat privada religiosa és il·legal perquè excedeix el que està estipulat a la normativa reguladora dels serveis jurídics d’Aragó”, pot llegir-s’hi. El