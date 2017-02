“Frau de llei” en el litigi de Sixena

Entitats culturals de Lleida critiquen la “utilització del Codi Civil per trencar la unitat” del Museu de Lleida || Presenten al·legacions davant de Cultura per evitar la descatalogació de 44 obres

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La plataforma que engloba disset entitats culturals i socials de Lleida critica la “possible utilització del Codi Civil en frau de llei” en l’actual litigi per les quaranta-quatre obres d’art de Sixena de la Generalitat que es conserven al Museu de Lleida. L’objectiu d’aquest “frau de llei” seria “trencar la unitat de les col·leccions dels museus de Catalunya”. Així ho manifesten en el document d’al·legacions que han presentat davant de la conselleria de Cultura com a part interessada dins de l’expedient obert l’estiu passat per descatalogar aquestes peces. Representants de les entitats, amb el seu portaveu al capdavant, Xavier Quinquillà,