El cap de setmana permet 'allargar' Sant Jordi i augmentar les vendes de llibres

‘Assassins de Ponent’, ‘Lo Diccionari’, Usall i Emili Bayo copen les vendes locals

El calendari marcava dia 22 d’abril, però ahir semblava Sant Jordi. Que el Dia Internacional del Llibre sigui avui, diumenge, ha permès allargar la festa tot el cap de setmana. El president del Gremi de Llibreters, Jordi Caselles, es va mostrar molt satisfet amb les vendes, en què els escriptors de Km 0 han estat molt demandats a Ponent.

Gent, gent i més gent. No cabia una agulla ahir al carrer Major de Lleida, semblava que Sant Jordi s’hagués anticipat. “Estem molt contents, les vendes s’han allargat tot el cap de setmana”, va reconèixer el president del Gremi de Llibreters, Jordi Caselles. El termòmetre del cap de setmana confirma que els autors de Km 0 s’han fet un lloc entre les preferències del públic i planten cara als autors mediàtics. Els Assassins de Ponent han estat els més buscats. I no per la policia, sinó pel públic. El llibre coral coordinat per Ramona Solé en el qual dotze autors han matat en escenaris de Lleida va ser el més sol·licitat, juntament amb un altre títol negre d’un escriptor que també forma part de l’elenc d’Assassins de Ponent, Ramon Usall, que no es va cansar de firmar exemplars de Seixanta-vuit. I sense deixar el negre, l’estrena d’Emili Bayo en castellà amb Tan tuyo como tu muerte també va fer ple. Entre els que jugaven a casa, els incombustibles autors de Lo diccionari lleidatà també van ser entre els elegits pels lectors. Trens i estacions de Catalunya, d’Antoni Nebot, la novel·la La nit contra tu, de Ferran Sáez, i la biografia de Maria-Mercè Marçal de Lluïsa Julià, també van funcionar molt bé.

En català no hi va haver més sorpresa que la segona vida d’Incerta Glòria, de Joan Sales, arran de l’estrena de la pel·lícula. Van arrasar Nosaltres dos, de Xavier Bosch; La senyora Stendhal, de Rafel Nadal; El que et diré quan et torni a veure, d’Albert Espinosa, Rosa de cendra de Pilar Rahola i Els vells amics, de Sílvia Soler. Carles Capdevila va esgotar tots els exemplars de La vida que aprenc.

Pel que fa a la literatura en castellà, Fernando Aramburu, amb Patria i Todo esto te daré, de Dolores Redondo, van complir les expectatives.

La jornada va començar amb l’acte institucional a l’antiga església romànica de Sant Martí, en què es va homenatjar els autors de Ponent. Francesc Pané va ser l’encarregat de llegir la glossa d’aquest any, una faula en la qual s’elogiava el poder de la paraula. Un quartet de clarinets va acompanyar la trobada.

Maria-Mercè Marçal obre el Sant Jordi de l’IEI

El pati gòtic de l’IEI va acollir ahir la presentació del llibre Maria-Mercè Marçal, una vida (Galàxia Gutenberg), un volum publicat el 22 de març i que precisament es va colar entre els més venuts d’ahir. Fins i tot a la comarca del Pla d’Urgell, Llengua abolida, el llibre amb la poesia completa de l’autora d’Ivars d’Urgell va ser un dels més reclamats. L’acte va comptar amb la presència de l’autora, Lluïsa Julià, que va destacar que havia pretès “mostrar tota la dimensió humana de Marçal i la seua relació amb la poesia, el país, el feminisme i la política d’una dona que sentia pertànyer a la generació dels germans petits del maig francès”. Per això, el llibre, d’unes 600 pàgines i en el qual ha col·laborat la Diputació de Lleida, destaca aspectes com la seua vida d’acció, des de la militància al Partit Socialista d’Alliberament Nacional fins a la creació de Nacionalistes d’Esquerra, espais en els quals sempre va fer propostes transformadores “des dels ulls de dona”. És la primera biografia de l’escriptora lleidatana, que també recorda les seues facetes com a narradora, traductora i cofundadora de l’editorial Llibres del Mall. L’acte va acabar amb un concert del cantautor Josep Tero, que va presentar D’un mateix mar.