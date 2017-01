Els sous mitjans a la província se situen en nivells de l'any 2012

Han tornat a repuntar, però mínimament, després de quatre exercicis consecutius de caigudes || Els assalariats cobren de mitjana 538 euros menys que el 2010

Les xifres d’ocupació s’estan recuperant, com demostren les últimes dades de l’atur registrat i d’afiliacions a la Seguretat Social, però els sindicats adverteixen que és a costa d’ocupació precària i en molts casos mal pagada. De fet, les dades oficials de l’Agència Tributària apunten que els assalariats de Lleida cobraven el 2015 (última dada disponible) una mitjana de 17.327 euros anuals, pràcticament el mateix que el 2012 (17.231 euros). Això, a més, tenint en compte que els sous dels treballadors havien repuntat mínimament el 2015 després de quatre exercicis consecutius de caigudes.

De fet, la devaluació dels salaris es tradueix que el sou mitjà se situa encara 538 euros a l’any per sota del que es percebia el 2010. A més, la província segueix encara lluny de recuperar el volum d’assalariats dels anys d’expansió econòmica. El 2008, eren 204.219 els lleidatans que percebien un salari. El fisc redueix la xifra a 182.804 el 2015.



Les postures de sindicats i patronal auguren dures negociacions salarials de cara a aquest any 2017

Amb aquestes dades, les empreses i administracions de Lleida destinaven l’any de més volum d’ocupació a la província poc més de 3.600 milions d’euros a nòmines. El 2015, aquesta xifra es va reduir a 3.167 milions. És a dir, el poder de compra de les persones que viuen d’una nòmina va caure entre el 2008 i el 2015 en gairebé 440 milions d’euros.

A més, s’ha de tenir en compte que parlem de dades brutes, sense valorar l’efecte de la inflació d’aquests exercicis. Comptant la inflació, la pèrdua de poder adquisitiu és encara més gran. No és estrany, doncs, el deteriorament del consum i, amb això, de la marxa de moltes empreses.

De fet, l’exportació i la recerca de mercats exteriors s’han convertit aquests anys en la sortida de la crisi de moltes companyies.

Els sindicats s’han marcat per a aquest any la recuperació de poder adquisitiu dels ingressos de les famílies com un dels seus objectius. Arremeten contra el Govern central per la seua política de mínima revalorització de les pensions (0,25%) i reclamen millores per als funcionaris. Pel que fa a les empreses, acusen la patronal de frenar les millores salarials. El president de la patronal CEOE, Joan Rosell, per la seua part, ha fet declaracions públiques mostrant-se favorable a pujades salarials per al 2017 que parteixin de l’1,1 per cent.

Lleida, entre les províncies amb pèrdua de pes dels autònoms

El Règim General de Treballados Autònoms (RETA) ha tancat el 2016 amb un increment de 26.211 autònoms, un 0,8% més, encara que ha sigut una pujada inferior a la registrada al tancament del 2015, quan l’augment va ser de l’1,3%, segons ha afirmat la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms (ATA). A més, l’increment en aquesta afiliació no ha sigut ni de bon tros uniforme, amb pràcticament la meitat de les províncies espanyoles amb descensos. Lleida se situa en aquest grup. Va tancar l’any passat amb 39.707 afiliats autònoms, davant dels 39.905 de l’exercici anterior. Aquesta caiguda de 198 afiliats representa un descens del 0,5%. Segons les dades fetes públiques per la federació d’autònoms que presideix Lorenzo Amor, Lleida és l’única província catalana on es registra un descens de persones que creen la seua pròpia ocupació. En el conjunt de Catalunya, el sector ha guanyat 5.924 autònoms (+1,1%).