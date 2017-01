L’FMI eleva la previsió de creixement d’Espanya a 2,3% el 2017 i 2,1% el 2018

Els càlculs de l’organisme són lleugerament inferiors als del Govern

El Fons Monetari Internacional (FMI) va tornar aquest dilluns a revisar a l’alça les previsions de creixement per a Espanya, que va ubicar ara en el 2,3 % aquest any i 2,1 % el 2018, una i dos dècimes més respectivament que l’anticipat a l’octubre.

Encara que l’economia espanyola comença a alentir-se després de registrar expansions per sobre del 3 % el 2015 i 2016, el Fons continua situant Espanya al capdavant del creixement de les grans economies de la zona euro, en la seua actualització de l’informe de "Perspectives Econòmiques Globals".

La millora de les previsions d’Espanya es deu a "un acompliment millor de l’esperat en l’última part de 2016.

Els càlculs de l’organisme dirigit per Christine Lagarde són lleugerament inferiors als previstos pel Govern espanyol que espera un 2,5 % per al 2017 i 2,4 % el 2018.

Per a la zona euro, per la seua part, es preveu una expansió de l’1,6 % el 2017 i el 2018, una xifra que "continua per sota del seu nivell potencial", va apuntar l’FMI.

Alemanya creixerà un 1,5 % en ambdós anys, una millora d’una dècima de les projeccions d’octubre, França ho farà 1,3 % en 2017 i 1,6% el pròxim, sense canvis respecte a fa tres mesos, i Itàlia creixerà un 0,7 % aquest any i 0,8 % el pròxim, dos i tres dècimes menys de l’esperat a l’octubre.