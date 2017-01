Forcadell reivindica més promoció de l’oli de les Garrigues per a l’exportació

Com a producte de qualitat, identificatiu de país i que dinamitza el territori

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va demanar ahir a la inauguració de la Fira de l’Oli que es promocioni més l’oli de les Garrigues per ajudar a l’exportació al tractar-se d’un producte únic i de gran qualitat. El certamen va obrir ahir les portes amb 160 expositors, una trentena del sector, i preveu rebre 70.000 visitants.La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va demanar ahir en la inauguració de la 54 edició de Fira de l’Oli de les Borges incrementar la promoció de l’oli d’alta qualitat per ajudar a la seua exportació per tot el món. Segons Forcadell, “tenim un