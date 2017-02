Dos famílies lleidatanes, entre les dos-centes més riques de tot Espanya

Actualitzada 07/02/2017 a les 11:31

© Instal·laciions del Grup Vall Companys. © Instal·laciions del Grup Vall Companys.

La família Vall, propietària de Vall Companys, i Josep Llorens Torra, propietari d’Epsa, són els dos lleidatans que són al rànquing elaborat per El Mundo de les 200 famílies més riques d’Espanya, ocupant el lloc 71è i 59è respectivament.



D’una banda, els amos de la multinacional Vall Companys tenien el 2015 una fortuna d’entre 450 i 500 milions d’euros, un 0,20% més que el 2014, any que ocupaven el lloc número 63 al rànquing. Els tres fills de Josep Vall Companys i els quatre d’Antonio Vall Companys compartien la càrnia més gran d’Europa, ubicada a Lleida, fins al 2001, quan els primers van comprar als seus cosins el negoci per 138 milions.



La mort de Josep Vall Palou l’octubre del 2015 va posar en mans de la tercera generació (Vall Esquerda) un gegant ramader de 1.300 milions que gestionen escorxadors, farineres, granges d’engreix, fàbriques de pinsos i naus de fred, als quals sumen, a més, diverses sicav. Mentrestant, els quatre germans Vall Pla acumulen immobles a través de la seua oficina familiar Auris 4 Investments, segons el diari.



D’altra banda, l’empresari de Sedó Josep Llorens Torra i propietari d’Epsa, ocupa el lloc número 59 i posseïa una fortuna d’entre 500 i 600 milions d’euros el 2015, un 7,96% més que l’any anterior, quan ocupava un lloc menys que en l’actualitat.