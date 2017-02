UP i Afrucat impulsen un espai de debat amb la resta d'organitzacions del sector

L’objectiu és analitzar l’estat de la sol·licitud de circumscripció econòmica

La situació actual de la fruita

L’Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (Afrucat) es va comprometre dimecres, a petició d’Unió de Pagesos, a consensuar amb la resta d’organitzacions agràries representatives un espai de debat per analitzar l’estat de la sol·licitud de. Segons el sindicat agrari, aquesta taula haurà de servir també per, un cop aprovada la circumscripció, desenvolupar i implantar de manera consensuada les extensions de norma que se’n puguin derivar.Afrucat està pendent de rebre per part del Ministeri d’Agricultura l’aprovació definitiva de la sol·licitud de circumscripció econòmica. La primera versió de la sol·licitud es va presentar al departament d’Agricultura l’estiu de 2016, que la va fer arribar al Ministeri, i aquest, a la vegada, va proposar una sèrie de rectificacions.Finalment,, una per a poma, l’altra per a pera i una tercera per a préssec i nectarina, totes tres per a Catalunya.L’Associació preveu rebre la circumscripció en breu donat el canvi que hi ha hagut de normativa i que permetria aprovar-la només comunicant-ho a Brussel·les, sense necessitat d’aprovació.Segons Xavier Gorgues, responsable del sector de la fruita dolça d’Unió de Pagesos, la creació de la circumscripció econòmica “ens ha d’obligar a posar-nos d’acord per fer front als reptes que tenim com a sector i a empènyer per un mateix objectiu, el de recuperar els preus en origen perquè volem una fructicultura catalana amb la pagesia al capdavant de les explotacions”.Unió de Pagesos i Afrucat també van analitzar la situació actual de campanya segons la qual s’evidencia una. Mentre la poma de bon calibre està aguantant bé les cotitzacions, els calibres petits es veuen fortament pressionats a la baixa.Segons Manel Simon, director-general d’Afrucat, “hem d’analitzar aquestes dades amb cautela ja que ens trobem a mitjans de febrer i ens queda pràcticament tota la campanya de fruita d’hivern per a revertir la situació. També cal destacar que, si bé tenim, es tracta d’un estoc semblant al de la campanya 2014/2015 acompanyat d’una disminució del 8% de la disponibilitat total de poma a la UE. Tot i així, des d’Afrucat hem sol·licitat al Ministeri d’Agricultura que les 3.000 tones extra de retirada que li toquen a Espanya es puguin dedicar íntegrament a la poma”.Segons Unió de Pagesos i Afrucat també cal continuar la tasca de. L’Associació recorda que estem vivint una situació provocada pel tancament del mercat rus al qual Polònia, primer productor europeu de poma, enviava el 60% de les seves pomes i que en aquests moments distribueix per la resta d’Europa pressionant els preus. La poma polonesa ocupa el nínxol de compradors de pomes de calibres petits que són les que aquesta campanya presenten les cotitzacions més baixes.Finalment, Unió de Pagesos i Afrucat també van reafirmar l’aposta per poder disposar d’unque sigui transparent i que pugui reflectir la realitat del mercat per tal d’avançar les reaccions en cas de desequilibri.