UGT denuncia que Lleida continua sent “la ventafocs” de Catalunya en matèria d'atur i precarietat laboral

REDACCIÓ Actualitzada 19/04/2017 a les 13:51

El sindicat fa una crida a sortir al carrer l’1 de maig “per reivindicar salaris i dignitat al treball”

© Camil Ros i José Luis Aguilà. UGT Terres de Lleida

El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha visitat aquest dimecres Lleida per assistir a l’assemblea de delegats i delegades del sindicat, per tal de preparar el proper 1 de Maig.



Durant la seua compareixença, Ros ha recordat que la situació del mercat del treball “és de les més difícils dels darrers temps, ja que la patronal no mostra cap gest per tal de millorar la situació dels treballadors”. El secretari general del sindicat ha insistit que moltes empreses ja han començat a obtenir beneficis, però en canvi es neguen a millorar salaris i retornar drets als treballadors. En aquest sentit, ha reclamat “que el proper 1 de Maig cal sortir al carrer, ara més que mai”.



Per la seua part, el secretari general de la UGT-Terres de Lleida, José Luis Aguilà, ha recordat que Lleida “torna a ser la ventafocs de Catalunya en matèria d’atur i precarietat laboral”. Aguilà reclama un 1 de Maig on se senti forta la veu del món del treball, donada la situació per la qual avui passa. Aguilà ha denunciat situacions com la dels majors de 45 anys, o també joves que són contractats precàriament.



La manifestació de l’1 de Maig tindrà lloc a les 12 hores des de la plaça del Treball.