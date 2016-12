Futbol inclusiu al Camp d’Esports

Olímpics i exfutbolistes participen en el All Stars Inclusive Football Lleida 2016 al costat de persones amb discapacitat intel·lectual

El futbol ha tornat avui al Camp d’Esports, que ha acollit l'All Stars Inclusive Football Lleida 2016, una iniciativa que ha servit de punt de partida per a la Mastrclass 'Del Rendiment a l’Excel·lència', que organitza fins dijous l’àrbitre lleidatà internacional Xavier Estrada Fernández. La jornada ha servit per reivindicar la inclusió social a través de l’esport de persones amb discapacitat intel·lectual i també tenia caràcter solidari, ja que servia per recollir fons per a la Associació Ningú Fora de Joc, que ajuda persones que han patit addiccions.

Tot l’esport lleidatà s’ha volgut sumar a aquesta jornada, que ha comptat amb la presència d’esportistes olímpics, com el ciclista Sergi Escobar o l’atleta Jackson Quiñónez o exfutbolistes de Primera divisió com Sánchez Jara, Txema Alonso o Joan Capdevila. No ha faltat a la cita l’exblaugrana Ramon Maria Calderé, encara que no ha jugat per una lesió al genoll i ha exercit d’entrenador. Periodistes i polítics també s’han afegit a la festa i els dos equips, el blanc i el blau, han inclòs a les seues files futbolistes amb síndrome de Down.

Estrada Fernández ha exercit d’àrbitre abans d’inaugurar les jornades que organitza, que oferiran diferents ponències relacionades amb l’esport durant tres dies.