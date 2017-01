El Balaguer retira el dorsal 4 i la samarreta de Yerai Darias

Homenatjarà el dia 15 davant del Reus B el jugador de 24 anys mort en accident

El Club de Futbol Balaguer ha decidit retirar per a tota la vida el número 4 de les convocatòries del primer equip i penjarà la samarreta amb aquest dorsal i el nom de Yerai al costat del marcador del camp municipal, entre altres actes en memòria del jugador Yerai Darias Rodríguez, de 24 anys, mort en accident de trànsit la matinada de Cap d’Any.

El president del club de la capital de la Noguera, Antonio Aiguadé, i l’entrenador del primer equip, Jordi Cortés, van presentar ahir els actes d’homenatge que tindran lloc el proper dia 15, quan el Balaguer rebrà la visita del Reus B. Val a recordar que l’equip balaguerí ha ajornat el partit que havia de disputar aquest cap de setmana davant del Lleida B i que, finalment, es jugarà el dia 25.

A més de la retirada del dorsal 4 i la samarreta de Yerai, Aiguadé i Cortés van explicar que en el partit davant del Reus B els jugadors del primer equip portaran una pancarta en record del seu company i també es posaran una samarreta amb el número 4 i el text “Sempre amb nosaltres” i uns braçalets especials de capità.

A més, els jugadors de la base llançaran al cel centenars de globus amb diferents missatges de record, ja que Yerai era entrenador del planter. El club ha convidat a tots aquests actes la família de Yerai, el germà del qual, Víctor, també juga al primer equip.

Jordi Cortés va explicar ahir que “he vist l’equip bastant sencer, a pesar del dolor i l’estat anímic. Els meus jugadors seran capaços de recordar Yerai i alhora competir esportivament, amb ganes de retre-li homenatge, sobretot per part del seu germà Víctor, que és tot un exemple i serà un guia i referent per als altres”.

Per la seua part, Antonio Aiguadé va assenyalar: “No deixarem de recordar-lo mai, però cal seguir endavant com ell segurament hauria volgut. El millor homenatge és recordar-lo tal com era, una bellíssima persona.”

D’altra banda, el Jesús i Maria, equip del mateix grup que Balaguer, Lleida B, EFAC i Alpicat, s’ha retirat de la competició i els seus resultats a la primera volta queden sense efecte.