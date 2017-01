L’objectiu és iniciar els nens en el món de la velocitat i és la tercera que funciona a Catalunya, que també va dirigida a millorar la conducció de pilots adults

Els nens lleidatans que vulguin iniciar-se en el món del motociclisme de velocitat ja tenen una nova via per fer-ho. L’Escola Lorenzo Competició, que dirigeix el pare del campió de MotoGP Jorge Lorenzo, ha obert un dels seus centres a Albatàrrec. “L’objectiu és formar pilots de velocitat, ja que el centre va dirigit a nens de 2 a 14 anys”, explica Oriol Ginés, director del centre.

La d’Albatàrrec se suma a l’àmplia xarxa d’escoles que Lorenzo Competició té repartides per diferents països, una vintena de les quals a Espanya. Amb la d’Albatàrrec són ja tres les que funcionen a Catalunya, després de la de Barcelona i la de Tarragona.

“L’escola la va fundar Chicho Lorenzo, el pare del Jorge, que va idear un mètode d’ensenyament amb el qual va aprendre el seu fill. El mètode és bo i ha creat escola, perquè són molts pilots els que el segueixen”, afegeix Oriol, juntament amb l’impulsor del centre, Arturo Martínez, director de l’empresa Mercotic, ubicada a Albatàrrec i especialitzada a impulsar projectes empresarials. L’escola obrirà ben aviat a la localitat lleidatana, on hi haurà les aules, mentre que les pràctiques sobre pista tindran lloc al kàrting de Juneda.

Aquests centres no només ensenyen a nens, ja que també “vénen pilots més grans, que volen millorar la conducció o que, tenint carnet, han estat molts anys sense anar amb moto”. Malgrat que el centre d’Albatàrrec vol donar-se a conèixer ara, ja fa uns quants mesos que està operatiu i compta amb tres alumnes petits i quatre de grans. Ginés, un mollerussenc que de jove es va dedicar al motociclisme com a pilot amateur, va apuntar que instal·lar-se en “territori Màrquez” no suposa una competència, ja que “Màrquez fa stages o activitats puntuals, però no té una escola”.