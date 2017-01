El Lleida aconsegueix 'in extremis’a L’Hospitalet la seua primera victòria fora de casa de la temporada (2-3)

Es va estrenar com a golejador el nou reforç Marc Nierga, Casares va anotar el segon i Doncel va desfer el 2-2 en l’últim minut del temps afegit

El Lleida Esportiu ha aconseguit la seua primera victòria a domicili de la temporada davant de L’Hospitalet (2-3) en un partit de constants alternatives al marcador, que va resoldre 'in extremis’Carlos Doncel aconseguint el gol del triomf en l’últim minut del temps afegit. L’equip de Gustavo Siviero, que ha experimentat una evident millora almenys quant a resultats, ja encadena quatre jornades sense perdre, amb tres victòries i un empat.

Resultat al marge, el Lleida té encara molt per millorar i els errors defensius que costen gols continuen apareixent com en la jugada de l’1-0 de L’Hospitalet en la qual va fallar tota la rereguarda i el porter Álvaro Campos perquè marqués Higón (min. 27). Tanmateix, l’equip està adquirint aquest caràcter competitiu que li va faltar durant gran part de la temporada i és capaç, com ha succeït a L’Hospitalet, de reaccionar i donar-li la volta al marcador.

L’1-1 ha arribat deu minuts després del gol dels locals i el seu autor ha estat Marc Nierga, que s’estrenava com a titular i jugava a més els seus primers minuts com a futbolista blau, després d’haver estat convocat en l’anterior jornada, però sense arribar a debutar.

I en el minut 41 Javi Casares posava en avantatge al Lleida amb un gran gol digne de Primera divisió. Al descans s’arribava amb avantatge lleidatà (1-2).

En la segona part, l’Hospitalet va estrènyer més que un Lleida que no va ser al nivell de la primera. Als cinc minuts de la represa, Salinas establia el 2-2 i el partit quedava obert amb tota la segona part per disputar-se.

A falta de quinze minuts per a la conclusió, Quintillà ha salvat el Lleida d’encaixar el 3-2 i els locals han continuat insistint a la recerca del triomf. Però quan semblava que el partit acabaria amb empat, Doncel ha rebut la pilota dins de l’àrea i amb l’esquerra ha aconseguit el definitiu 2-3, que ha desfermat l’eufòria a l’equip.

El Lleida té ara 28 punts en la classificació, comença a allunyar-se més de la zona baixa, i la pròxima jornada rep el Prat dissabte en el Camp d’Esports (18.00 hores).